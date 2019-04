L'anime di The Rising of the Shield Hero si mostra in un poster con Melty e Filo

In questo momento, The Rising of the Shield Hero si trova nel mezzo della seconda metà di stagione. La serie è diventata abbastanza popolare fin dal suo debutto durante la stagione invernale del 2019. Molto di questo apprezzamento dei fan è dato indubbiamente dai personaggi femminili, come Raphtalia, ma anche le ultime arrivate Filo e Melty.

La Kadokawa, la casa editrice che si occupa della serie di The Rising of the Shield Hero, ha diffuso questo poster sulla rivista Megami Magazine in Giappone. L'immagine che vedete in calce ci regala un'adorabile scenetta che riprende Filo e la principessa Melty mentre giocano nell'acqua.

Le due ragazze sono entrate nel gruppo di Naofumi successivamente a Raphtalia. Filo è finita per fare da animaletto dopo aver debuttato con le sembianze di una ragazza umana, mentre Melty è un personaggio molto più particolare. La principessa si è unita alla compagnia di Naofumi dopo che la sorella aveva complottato per assassinarla e scaricare la colpa proprio sull'eroe dello scudo. Il protagonista ha deciso quindi di fare da guardia del corpo a Melty finché la cospirazione non verrà sbaragliata.

The Rising of the Shield Hero va in onda ogni mercoledì su Crunchyroll e domani pomeriggio sarà il turno dell'episodio 17.