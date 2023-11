Quali anime torneranno con una nuova stagione nel 2024? Ecco la lista

A sorpresa, ci sono alcuni anime che il prossimo anno torneranno con una nuova stagione. Facciamo brevemente una ricapitolazione delle serie che usciranno nel 2024: quali sono, quando debutteranno e, nel caso fosse stato rivelato, quanti episodi avranno.

Classroom of the Elite ha subito un brusco trascorso, con la seconda stagione che ha debuttato dopo cinque anni dal suo primo annuncio. Per fortuna questa serie, che ha decisamente appassionato il pubblico per la sua storia particolare, tornerà con una terza stagione a gennaio del 2024, dunque molto presto.

Anche Blue Exorcist tornerà a gennaio del 2024, con un nuovo arco narrativo, più precisamente il sesto della serie originale, tutto da scoprire. Coprirà i volumi dal dieci al quindici del manga.

Dieci anni dopo l'uscita della terza stagione, la quarta serie di Black Butler è in fase di sviluppo e animata da Cloverworks. Al momento, non è stata rivelata una data certa del suo debutto, ma è certo che uscirà il prossimo anno.

Kimi ni Todoke è uno dei manga shojo più apprezzati di tutti i tempi, che ha ricevuto alcuni importanti riconoscimenti di cui solo poche serie possono vantare. Nonostante ciò, il suo adattamento anime si era concluso con una seconda stagione di 13 episodi nel 2011, meno rispetto alle puntate presenti nella prima. A sorpresa, Netflix ha annunciato di aver co-prodotto la terza stagione di Kimi ni Todoke, in arrivo nel 2024.

Bleach: Thousand-Year Blood War conclude l'arco narrativo finale del manga con la sua terza parte che uscirà ufficialmente nel 2024. Se Bleach: Thousand Year Blood War continuerà a pubblicare una nuova parte ogni anno, i fan dovrebbero poter vedere sul piccolo schermo l'epilogo di Bleach nel 2025.