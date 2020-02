L'anime di Tower of God arriva in Italia su Crunchyroll, ecco trailer e data d'uscita

L'adattamento anime di Tower of God sarà il primo degli otto Crunchyroll Originals previsti per il 2020, e debutterà ufficialmente nel mese di aprile con tanto di sottotitoli in italiano. Insieme all'annuncio, il sito streaming ha anche distribuito il primo trailer ufficiale dell'opera, visibile in cima all'articolo.

Tower of God è un manhwa, controparte sudcoreana dei manga giapponesi. La storia racconta le avventure di Baam Venticinquesimo e della sua scalata verso la cima della Torre del Dio, per ritrovare la sua compagna Rachel. L'opera vanta quasi 500 capitoli disponibili ed è tutt'ora in fase di serializzazione.

L'autore sudcoreano SIU ha commentato così la notizia dell'adattamento anime: "Ciao a tutti, sono SIU, l'autore di Tower of God. Quando ero giovane, pensavo che nel 2020 sarebbero accadute cose pazzesche. Ad esempio pensavo che qualcuno avrebbe inventato delle scarpe che ci avrebbero permesso di volare. Ora siamo nel 2020, le scarpe non esistono, ma il webtoon su cui sto lavorando da dieci anni sta per diventare un anime. Questo forse è anche più incredibile. Spero che questa serie vi renda più felici di quel paio di scarpe, e spero che vi godiate ogni minuto di questa incredibile avventura. Grazie.".

