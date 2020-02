L'anime di Tower of God è vicino: rivelata la data di uscita e la key visual

Rispetto ai manga, originari del Giappone, i manhwa godono di popolarità molto minore. I fumetti originari della Corea del Sud sono spesso bistrattati, ma nonostante ciò alcuni di loro emergono particolarmente e conquistano una grossa fetta di pubblico. Tra questi c'è Tower of God, uno dei manhwa più famosi insieme a The Breaker.

Tower of God ha visto pochi mesi fa un annuncio riguardante la produzione di una serie animata. È quasi un unicum nel panorama dei fumetti coreani e la notizia agitò non poco i fan che erano sì esaltati di vedere Bam e Rachel animati, ma che non sapevano cosa aspettarsi da questa produzione.

Dal silenzio di agosto in poi non erano emerse altre novità fino a questa mattina, quando l'account ufficiale Twitter di Tower of God non ha pubblicato la prima key visual e una data di messa in onda. Il titolo coreano scritto e disegnato da SIU debutterà nella primavera 2020, quindi tra circa due mesi. Per l'occasione, Crunchyroll e Webtoon hanno annunciato una partnership per la coproduzione del manhwa. Proprio la piattaforma streaming americana si occuperà di trasmettere gli episodi in simulcast.

Altri dettagli sullo staff e cast arriveranno nelle prossime settimane tramite Crunchyroll e il sito ufficiale tog-anime.com, mentre in calce potete osservare la key visual con Bam e Rachel di profilo. Tower of God sarà il primo manhwa a diventare un anime, cosa vi aspettate dal titolo che potrebbe aprire una nuova era per i fumetti coreani?