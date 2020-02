Anime Trending Awards 2020: vince Vinland Saga, Demon Slayer sconfitto per la prima volta

Demon Slayer ha perso il primo titolo ufficiale di "Anime dell'anno" agli Anime Trending Awards 2020, sesta edizione dei prestigiosi premi assegnati dal pubblico occidentale. A trionfare Vinland Saga, l'anime tratto dal manga di Makoto Yukimura, che conquista così il primo titolo rilevante dopo il "Miglior Drama" ai Crunchyroll Anime Awards 2020.

Gli Anime Trending Awards non presentano una giuria ed i premi sono assegnati tramite il solo voto popolare. Sono candidati tutti gli anime trasmessi nel 2020. Di seguito potete leggere i vincitori.

Anime dell'anno: Vinland Saga

Film anime dell'anno: Weathering With You

Miglior personaggio maschile: Senku Ishigami - Dr. Stone

Miglior personaggio femminile: Raphtalia - The Rising of the Shield Hero

Miglior personaggio di supporto maschile: Erwin Smith - L'Attacco dei Giganti 3

Miglior personaggio di supporto femminile: Ai Hayasaka - Kaguya-sama: Love is War

Ship dell'anno: Nishikata x Takagi - Takagi-san 2

Miglior anime originale: Carole & Tuesday

Migliori animazioni: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Miglior character design: Dr. Stone

Miglior coppia: Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane - Kaguya-sama: Love is War

Miglior ambientazione: Vinland Saga

Miglior colonna sonora: The Promised Neverland

Opening dell'anno: Kawaki wo Ameku - Domestic Girlfriend

Ending Theme dell'anno: Unlasting - Sword Art Online - War of the Underworld

Miglior anime azione/avventura: Vinland Saga

Miglior anime comedy: Kaguya-sama: Love is War

Miglior anime drama: The Promised Neverland

Miglior anime fantasy: Fate/Grand Order: Absolute Demon Front - Babylonia

Miglior anime mecha/sci-fi: Astra Lost in Space

Miglior anime musicale: Kono Oto Tomare! Sounds of Life

Miglior anime romantico: The Quintessential Quintuplets

Miglior anime sportivo: How Heavy are the Dumbbells You Lift?

Miglior anime soprannaturale: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Vinland Saga ha dunque sottratto a Demon Slayer l'unico trofeo che mancava alla sua collezione. Finora infatti, l'anime di Studio Ufotable aveva ottenuto il primo posto ai Crunchyroll Anime Awards, Newtype Anime Awards, Yahoo! Japan Awards, Tokyo Anime Awards Festival, Golden Issue Awards e molti altri, vincendo praticamente ogni competizione. Il regista Shuuei Yabuta è intervenuto dopo la premiazione, dicendosi onorato e ringraziando i fan occidentali per il supporto.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con i risultati? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Vinland Saga.