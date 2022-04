L'anime di Trigun riceverà un remake? L'indizio di un insider

La storia di Yasuhiro Nightow, l'autore dietro a Trigun, è quella di un sognatore, di un uomo che non ha mai smesso di credere nelle proprie capacità. Grazie ai suoi sforzi, infatti, riuscì a licenziarsi come impiegato nell'ambito dell'immobiliare per dedicarsi alla professione di mangaka con il suo attuale capolavoro.

Trigun compì il suo debutto ormai oltre 25 anni fa, seppur la fortuna della sua opera arrivò soltanto quando Madhouse si occupò di una trasposizione televisiva del suo manga che riscosse un grande successo nel 1998. Da allora, infatti, sono passati più di 20 anni da quella storica produzione che continua ad essere un must dell'animazione nipponica.

Ad ogni modo, recentemente il solito insider Komi, un leaker noto nel settore, ha condiviso un'interessante indiscrezione in cui un celebre titolo degli anni '90 riceverebbe presto un remake, il tutto accompagnato dall'emoticon di una pistola. In molti hanno immediatamente collegato il cinguettio a Trigun dal momento che già un anno fa alcune voci di corridoio avevano parlato della possibilità di un progetto del genere.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per scoprire se vedremo presto il ritorno di Vash The Stampade sul piccolo schermo. E voi, invece, cosa ne pensate di questi rumors? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.