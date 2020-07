Da Violet Evergarden a Your Lie in April: qual è l'anime più triste di sempre per i fan?

Ogni tanto è giusto spezzare i ritmi frenetici e dal cardiopalma per dare spazio a quelle opere dal forte impatto emotivo, giusto il tempo di rivoltare i propri sentimenti. A tal proposito, i fan ne hanno approfittato recentemente per partecipare a un sondaggio per stilare la top 10 degli anime più commoventi di sempre.

Ogni anno in Giappone escono numerosi anime, anche se solo alcuni dei quali riescono effettivamente a far breccia nel pubblico. Il portale nipponico animeanime ha chiesto ai fan del Sol Levante di partecipare a un sondaggio per verificare quali sono le serie televisive più tristi secondo la community locale. Il risultato ha visto vincitore l'ultima fatica di Kyoto Animation, Violet Evergarden, che tra l'altro potete recuperare nella nostra recensione dedicata. Le restanti posizioni della classifica qui seguono:

Violet Evergarden; Clannad; Anohana: Banana Fish; Assassination Classroom; Gintama; Demon Slayer; Your Lie in April; Osomatsu-san; Angel Beats;

Ma a proposito dello studio dietro Angel Beats, sapevate che P.A. Works è al lavoro su The Day I Became a God, lo stesso anime che l'autore ha definito come "la serie più commovente di sempre"? E voi, invece, siete d'accordo con la classifica stilata dai fan giapponesi o avreste inserito altre produzioni? Diteci la vostra personale top 10 nello spazio dedicato ai commenti in fondo alla pagina.