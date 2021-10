Quali sono gli anime da vedere assolutamente? I consigli di Elon Musk

Tutti, almeno una volta nella vita, hanno sentito parlare del genio di Elon Musk, l'ambizioso e visionario miliardario che grazie alla sua potenza finanziaria ha avviato una serie di progetti che hanno spalancato le porte al futuro. Eppure, l'imprenditore non ha solo la passione per la scienza e la tecnologia, bensì anche per il mondo anime.

Attualmente Musk è alle prese con tutta una serie di obiettivi impegnativi, basti pensare al completamento di Starlink o al progetto Starship per portare i primi esseri umani su Marte. Eppure questi non sono solo 2 dei numerosi piani in cantiere dell'imprenditore sudafricano che, nel tempo libero, riesce persino a ritagliarsi uno spazio per guardare serie animate.

Recentemente, in risposta ad un utente su Twitter, Elon Musk ha svelato quali sono secondo lui gli anime da vedere e i titoli in questione qui seguono:

Death Note ;

; Neon Genesis Evangelion ;

; Ghost in the Shell;

La città incantata;

La Principessa Mononoke;

FullMetal Alchemist ;

; Your Name;

Ma a proposito del gioiellino di Hiromu Arakawa, sapevate che Musk è un forte appassionato di FMA? E voi, invece, cosa ne pensate dei suoi consigli, li ascolterete o avete già visto ognuna di queste produzioni? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.