Quali sono gli anime da vedere assolutamente dell'inverno 2024? Non solo Solo Leveling

Con la stagione anime dell'inverno 2024 ormai avviata già da quasi un mese - e dunque con almeno 3 episodi trasmessi - possiamo già trarre le valutazioni del caso. Quali sono gli anime da vedere assolutamente dell'inverno 2024? Questa stagione è sorprendentemente ricca di piccole perle da non perdere!

Con la fine di Jujutsu Kaisen 2, Tokyo Revengers 3 e tanti altri vi sentite persi e non sapete cosa guardare? Ecco i nostri consigli sulle produzioni più affascinanti, tenuto conto anche delle valutazioni dell'utenza stessa su MyAnimeList!

L'anime più popolare dell'inverno è Solo Leveling, senza alcuna ombra di dubbio. Pare che la premiere di Solo Leveling sia stata più seguita anche dell'episodio del Gear 5th di ONE PIECE e questo già basta per farvi capire la portata dell'adattamento del manhwa di Chugong. La storia è appena agli esordi, ma ha già convinto. Sung Jinwoo è uno tra gli Hunter più deboli, eppure un misterioso e oscuro dungeon cambia per sempre la sua vita. Dopo aver rischiato la morte, sembra essere rinato come in un videogioco. Solo Leveling è anche in italiano su Crunchyroll.

Forse passato troppo in sordina con la stagione d'esordio, Mashle Stagione 2 è il fenomeno della stagione. L'opening di Mashle 2 ha invaso i social e il balletto di Mash sta facendo impazzire la community, ma non è solo questo a renderlo un anime di successo. Mashle è una storia fresca, divertente e che fa da parodia ad altre opere di successo. Inoltre, non manca l'azione.

Se cercate invece una romcom, non potere perdere A Sign of Affection. Dal manga di Su Morishita, viene raccontata la storia di Yuki Itose, una studentessa universitaria affetta da sordità sin dalla nascita. L'incontro con l'affascinante e misterioso Itsuomi Nagi cambia le sue giornate e la sua vita. Preparate i fazzoletti, A Sign of Affection è la romcom che emoziona come A Silent Voice.

Da citare in questa stagione ci sarebbero anche Classroom of the Elite 3, Blue Exorcist, TSUKIMICHI, Dungeon Meshi e Mato Seihei, oltre che le prosecuzioni del miglior anime di sempre Frieren: Oltre la fine del Viaggio e di ONE PIECE con Egghead.