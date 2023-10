Questi anime sono stati vietati in alcuni paesi del mondo: ma come mai?

Ci sono anime che presentano temi estremamente violenti, o altri molto sensibili che potrebbero nuocere il pubblico. Delle serie, tuttavia, hanno superato il limite secondo i gusti di diversi paesi, subendo censure, denunce e divieti. Alcune nazioni hanno bandito delle serie anime per i loro "contenuti inappropriati".

La Cina ha bandito almeno 38 anime diversi nel 2015, fra cui Parasyte, un titolo diventato estremamente popolare sin dal debutto del primo episodio. Il popolare anime di fantascienza/horror vede il protagonista Shinichi Izumi fuso con un parassita alieno per ottenere poteri bizzarri. Non è stata data nessuna motivazione a riguardo ma è facile pensare che sia stato vietato per l'enorme quantità di sangue presente, comune anche nelle altre opere censurate.

Allo stesso modo Tokyo Ghoul è stato bandito in Cina e in Russia. Nel 2017 è stato vietato in Cina perché alcuni credevano che incoraggiasse la pericolosa tendenza degli adolescenti a cucirsi la pelle con ago e filo o a usare dei piercing. In Russia, invece, non è stato riferito nulla a riguardo ma semplicemente non è possibile trovare Tokyo Ghoul in nessun catalogo streaming.

Anche l'Attacco dei Giganti è stato bandito in Cina, ma non per solo le scene di sangue o di umani mangiati da enormi cannibali. Secondo la nazione, quest'anime incitava gli adolescenti ad opporsi alle autorità con ogni mezzo necessario e hanno visto un velato riferimento al rapporto fra Cina e Giappone nella storia di Attack on TItan. Sempre in Cina, Death Note è stato vietato per alcuni spiacevoli episodi, in cui bambini e ragazzi hanno provato a ricreare il proprio quaderno della morte in cui poter scrivere le persone di cui avrebbero desiderato di uccidere.

Non per la violenza presente, ma per motivi religiosi, Pokemon è stato completamente vietato in Arabia Saudita. Non solo perché il paese vedeva i videogiochi, anch'essi banditi, come una forma di gioco d'azzardo, ma perché presenta il tema dell'evoluzione che va contro gli insegnamenti religiosi del paese. Il governo ha anche accusato i Pokémon di utilizzare simboli shintoisti e cristiani, che consideravano un'offesa religiosa. Per motivi simili, Record of Ragnarok è stato bandito in India. La presenza del dio indù Shiva è stata considerata offensiva per la propria cultura e religione.

Hetalia: Axis Power è un popolare anime che rappresenta le varie nazioni in una satira estremamente efficace. Purtroppo, la Corea del Sud non ha apprezzato il modo in cui il proprio paese è stato rappresentato nella serie, ritenendolo offensivo, e ha deciso di vietare completamente l'opera nella nazione.