L'anime Vinland Saga si mostra in una violenta clip che ha conquistato i fan

Come probabilmente, nel corso di queste settimane stanno venendo pubblicate su Amazon Prime le varie puntate di Vinland Saga, anime tratto dal manga di Makoto Yukimura, con gli spettatori che sembrerebbero star rispondendo molto bene al lavoro fatto.

In particolare, però, vi è stata una particolare scena dell'anime che ha saputo farsi apprezzare davvero parecchio dal pubblico. La clip, pubblicata su Reddit dall'utente Dankniss - e visionabile a fondo news - mette in mostra una scena particolarmente cruda che ha velocemente fatto il giro del web.

Secondo quanto dichiarato da molti utenti, infatti, la clip in questione si è rivelata essere una delle scene d'animazione più brutali che si siano mai viste, non tanto per la scena in sé quanto piuttosto per l'averla realizzata senza voler esagerare. La mancanza di folli fontane di sangue o arti menomati, il tutto in favore di un lavoro meno impressionante in termini visivi ma contemporaneamente più realistico e, conseguentemente, più d'effetto.

Nel caso in cui non lo conosceste, Vinland Saga è un manga nato dalla penna di Makoto Yukimura e incentrato sulle vicende in Europa settentrionale dell'XI secolo, con particolare attenzione alle gesta dei vichinghi in quel periodo. Dal suo debutto nel 2005, l'opera è stata pubblicata inizialmente sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha con cadenza settimanale, ma il tutto venne spostato sul magazine Seinen Afternoon quando l'autore si rese conto di non riuscire a stare al passo col lavoro.

L'edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione a partire dal 10 febbraio 2010. Vinland Saga ha saputo registrare un buon successo di critica e pubblico e nel 2009 gli è stato conferito il premio del Japan Media Arts Festival. Nel 2012 è stato invece eletto miglior manga nella categoria generale al Premio Kodansha per i manga, un successo che ha infine portato all'annuncio di una serie anime dedicata.