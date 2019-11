L'anime di Vinland Saga è stato sospeso, il ritorno è previsto tra qualche settimana

Vinland Saga è uno degli anime che sta infiammando le ultime stagioni televisive nipponiche. Dopo anni di pubblicazione, il manga di Makoto Yukimura sta ricevendo un adattamento fedele e continuo che narra le avventure di Thorfinn tra Danimarca, Gran Bretagna e Islanda. Mentre continua a scioccare i telespettatori, l'anime è costretto a una pausa.

L'annuncio arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Vinland Saga. Come potete vedere in calce, la produzione ha segnalato agli appassionati dell'anime che Vinland Saga sarà interrotto per due settimane. La motivazione è da ricercarsi nella trasmissione dei Campionati Mondiali di Paratletica Leggera 2019, i quali affolleranno i canali nipponici nei prossimi giorni.

Salta quindi l'episodio 18 di Vinland Saga previsto per domenica 10 novembre. Con questo rinvio, la programmazione prevede il ritorno per domenica 17 novembre. Quindi appuntamento tra due settimane per le prossime cruente battaglie di Thorfinn. Una cosa simile era accaduta a Fire Force agli inizi di ottobre, interrotto per i Campionati Mondiali di Atletica Leggera 2019.

Vinland Saga a breve debutterà anche in versione DVD e Blu-ray: non perdetevi l'illustrazione del primo volume dell'anime.