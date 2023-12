Quali sono stati gli anime più visti in Giappone questa settimana? C'è una sorpresa!

Il panorama televisivo giapponese della settimana dal 11 al 17 dicembre ha visto una varietà di anime primeggiare nelle classifiche di popolarità. A sorpresa, troviamo per la prima volta The Apothecary Diaries in lista, in decima posizione. Assieme a questo nuovo, promettente anime, possiamo vedere anche altri titoli molto interessanti.

Per esempio, la trasmissione del film anime Mary e il fiore della strega dello Studio Ponoc e Hiromasa Yonebayashi, uscito per la prima volta nel 2017, ha ottenuto un notevole punteggio del 6,0%, catturando l'attenzione degli spettatori. Ecco la classifica completa:

Sazae-san Detective Conan Mary e il fiore della strega Chibi Maruko-chan Doraemon Frieren - Oltre la fine del viaggio Crayon Shin-chan One Piece Soaring Sky! Pretty Cure The Apothecary Diaries Orizzonti Pokémon

Nell'ambito delle serie animate, le principali posizioni della classifica sono state assegnate a titoli ben noti. Sazae-san il 17 dicembre si è posizionato al vertice con un'eccezionale media del 7,9% di spettatori. Seguono Detective Conan il 16 dicembre con uno share del 6,3% e infine Chibi Maruko-chan con un solido 5,9%. Anche The Apothecary Diaries continua a stupire: questo anime è l'unico ad avere un punteggio perfetto su Crunchyroll, dimostrando di essere estremamente apprezzato dal pubblico, oltre che molto visto.

In conclusione, però, occorre specificare che in questa classifica non sono incluse le registrazioni post-trasmissione e, soprattutto, sono compresi anche molti titoli pensati per un pubblico molto più giovane, come i bambini.