Gli anime più visti della settimana: c'è un vincitore indiscusso

Ci sono tanti anime che vengono trasmessi in Giappone ogni settimana, e, di rimando, anche sui servizi streaming. Prime Video, Crunchyroll, Netflix e tanti altri portano diversi anime che finiscono nelle classifiche dei fan.

Ma qual è stato l'anime più apprezzato della scorsa settimana? Come si vede dalla foto preparata da Anime Corner, il vincitore è sempre lo stesso. Nella settimana che va dal 27 ottobre al 3 novembre, a vincere è l'episodio 9 di Frieren: Oltre la fine del viaggio. L'emozionante puntata molto adrenalinica e con tanta azione si è assicurata il primo posto. Di seguito, ecco la top 10 con la percentuale di voti ottenuti:

Frieren: Oltre la fine del viaggio con 5,76%; Undead Unluck con 5,41%; The Vexations of a shut-in vampire princess con 5,12%; The Apothecary Diaries con 4,20%; Jujutsu Kaisen stagione 2 con 3,77%; The Eminence in the Shadow stagione 2 con 3,61%; Shangri-La Frontier con 3,06%; Dr. Stone New World parte 2 con 2,98%; Spy x Family stagione 2 con 2,97%; Dark Gathering con 2,94%;

Frieren mantiene il primo posto della scorsa settimana, mentre salgono Undead Unluck, Shangri-La Frontier e Dark Gathering, ma la vera sorpresa è The Vexations of a shut-in vampire princess che sale di ben venti posizioni. Trend più o meno stabile per gli altri anime, che pagano giusto il salto in alto della seconda e la terza posizione. Vedremo se la presenza di Toji in Jujutsu Kaisen servirà a far risalire la seconda stagione, che potrebbe star pagando qualche episodio sottotono a livello di animazioni.