Quali sono gli anime più visti in streaming nel 2022? Le top di Netflix, Disney+ e Prime

Mentre Crunchyroll prepara gli anime del 2023, le altre piattaforme non stanno di certo a guardare. È tempo però di dare anche spazio ai risultati dello scorso anno, osservando quali sono stati gli anime più visti in streaming dai giapponesi.

Iniziamo con la top 10 degli anime più visti su Disney+ in streaming. Secondo Disney+ Japan, a vincere è stato Spy x Family in maniera molto netta, seguito da Summer Time Rendering. Tra i più seguiti c'è anche Bleach, ecco l'elenco completo:

Spy x Family; Summer Time Rendering; Chainsaw Man; Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury; Bleach; Lamù: Urusei Yatsura; Jujutsu Kaisen; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; Blue Lock; L'Attacco dei Giganti;

Si cambia piattaforma con Amazon Prime Video, ma il vincitore resta senza dubbio lo stesso. Ci sono però vari avvicendamenti nel resto della classifica, ecco la top 10 degli anime più visti su Prime Video:

Spy x Family; Chainsaw Man; Blue Lock; Lycoris Recoil; My Hero Academia; Shin Chan; Bleach; Made In Abyss; Bocchi the Rock!; Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury;

Infine, il terzo big del settore è Netflix, che anche quest'anno ha proposto sia prodotti già passati su altre piattaforme che esclusive. Ecco la top 10 degli anime più visti su Netflix in streaming nel 2022:

Spy x Family; Chainsaw Man; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; One Piece; Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean; Summer Time Rendering; Jujutsu Kaisen; Blue Lock; Romantic Killer; Kingdom;

C'è quindi Jojo: Stone Ocean, così come Jujutsu Kaisen e Blue Lock, ma il primo posto appartiene sempre allo stesso nome. Di conseguenza è facile capire che in Giappone Spy x Family è stato l'anime più visto in streaming nel 2022, senza se e senza ma. Secondo alcuni, invece, l'anime migliore è stato Chainsaw Man nel 2022.