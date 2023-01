Quali sono gli anime più visti in streaming in Giappone nel 2022? La top 20 completa

Ormai il settore digitale è sempre più presente nelle vite di ognuno, e questo si riflette anche nel settore dell'intrattenimento. Ormai è prassi vedere anime su Netflix, Amazon Prime Video e non solo, e questo non vale soltanto per il mondo occidentale, ma anche per i giapponesi. Oltre alla programmazione TV, anche loro guardano anime online.

I giapponesi possono godere dei loro anime anche in TV, ancora il metodo preferito per guardarli, ma ormai anche da loro è presente Netflix insieme agli altri servizi di streaming, che diventano sempre più importanti. Ecco perché i numeri crescono ed è interessante guardare tutte le classifiche a disposizione per capire il fenomeno.

Ecco i 20 anime più visti in streaming in Giappone, tenendo in considerazione tutte le visualizzazioni effettuate sui vari siti e piattaforme:

Spy x Family; Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba; ONE PIECE; Detective Conan; L'Attacco dei Giganti; Kingdom; Chainsaw man; Jujutsu Kaisen; Gundam; My Hero Academia; Doraemon; Osama Ranking; Crayon Shin-chan; Dragon Ball; Pokémon; Le Bizzarre Avventure di Jojo; Haikyuu; Gintama; Neon Genesis Evangelion; Golden Kamuy;

Si distingue subito, guardando i dati, lo strapotere di Spy x Family primo in classifica, che dopo essersi affermato sia su Netflix che sugli altri servizi, ha ottenuto 6,5 milioni di visualizzazioni. Il secondo posto di Demon Slayer è lontano con sole 3,9 milioni di visualizzazioni, e da lì a scendere fino alle 631mila visualizzazioni di Golden Kamuy, ventesimo e ultimo classificato di questo elenco.

Non mancano, oltre le nuove conoscenze arrivate nel corso del 2022, anche anime di lungo corso o progetti che non sono andati in onda neanche con un episodio quest'anno. E invece quali sono i migliori anime del 2022 secondo My Anime List?