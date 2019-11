L'anime di World End Economica arriverà grazie al crowdfunding, raccolti 10 milioni di yen

L'azienda sviluppatrice di videogiochi Spicy Tails ha da poco dato il via a due campagne crowdfunding atte a finanziare l'adattamento anime della sua visual novel World End Economica, pubblicata per la prima volta su Steam il 5 maggio 2014. L'annuncio è stato accompagnato dal trailer visibile qui sopra.

La prima delle due raccolte fondi - riservata al mondo occidentale - mira a raccogliere un totale di 5 milioni di yen (circa 42,000 euro) in cinquanta giorni ed ha attualmente ottenuto poco più di 2 milioni da 95 donatori. Le cifre fanno ben sperare la compagnia, che secondo quanto rivelato dal sito ufficiale dovrebbe utilizzare gli introiti per coprire le spese pubblicitarie e raggiungere il nostro mercato.

Una seconda campagna, lanciata in Giappone, ha già raggiunto e superato la soglia prefissata dall'azienda, collezionando la bellezza di 8,7 milioni di yen in nemmeno 24 ore. In calce all'articolo troverete disponibile il link per accedere alla campagna Kickstarter.

World End Economica è una visual novel scritta da Isuna Hasekura, già autore di Spice and Wolf. La storia è ambientata sulla Luna, 16 anni dopo la sua colonizzazione, e narra le avventure del giovane Haru. Il ragazzino sogna di "mettere piede dove nessun altro ha mai osato" e per fare ciò avrà bisogno di soldi. Da dove iniziare se non da un mercato azionario?

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece foste alla ricerca di altre novità, vi consigliamo di dare un'occhiata a Monster Girl Doctor e Assault Lily.