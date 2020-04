L'anime di World Trigger si mostra in una key visual e svela lo staff

Purtroppo Daisuke Ashihara è stato un mangaka parecchio sfortunato. Dopo alcuni problemi di salute fu infatti costretto a mettere in pausa il suo manga, World Trigger, a tempo indeterminato. Il ritorno di fine 2018 ha fatto intravedere uno spiraglio di luce per il progetto che si è arricchito recentemente con un nuovo anime.

È stato infatti annunciata una seconda stagione per World Trigger in occasione della Jump Festa 2020. Il teaser trailer aveva anticipato il ritorno dei personaggi principali e comprimari dell'opera. Dopo alcuni mesi di silenzio, la produzione rivela altri dettagli sul progetto di World Trigger in arrivo.

La prima riguarda una key visual di World Trigger che potete osservare nel primo tweet in basso. Insieme Osamu Mikumo appaiono altri quattro personaggi, presentati in una schermata digitale che fa emergere tutto il lato fantascientifico dell'anime. Sono stati inoltre rivelati quattro elementi di spicco dello staff:

Regista: Morio Hatano

Composizione della serie: Hiroyuki Yoshino

Character Design: Toshihisa Kaiya

Musiche: Kenji Kawai

Dopo il breve ritorno su Weekly Shonen Jump, il manga di Daisuke Ashihara è stato spostato su Jump SQ a fine 2018. Nonostante i ritmi più lenti della rivista mensile, World Trigger continua ad andare in pausa anche se per singoli numeri e non per periodi di tempo estesi.