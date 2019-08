L'anime Z/X: Code Reunion si mostra in un nuovo trailer

Nel corso di queste ultime ore, l'account Twitter @pkjd8I8 ha pubblicato un nuovo trailer - visionabile a fondo news - dedicato a Z/X: Code Reunion, anime tratto dal videogioco di carte collezionabili Z/X noto anche come Z/X Zillions of Enemy X. Qui di seguito potete leggere una sinossi dell'opera:

"Terra, in un futuro non troppo remoto, cominciano ad apparire dei portali che conducono a mondi paralleli. Da essi escono creature e abitanti di altri mondi, che in realtà provengono dal futuro di diverse linee temporali. Gli invasori cominciano a combattere tra loro per conquistare la Terra, ma alla lotta dovranno unirsi anche gli abitanti del presente, per tentare di sopravvivere."

Z/X Zillions of Enemy X, è un gioco di carte collezionabili coprodotto da Nippon Ichi e Broccoli. Il successo riscosso in patria ha portato alla realizzazione di un adattamento manga la cui serializzazione ha avuto inizio sulla rivista V Jump di Shūeisha nel settembre 2012. Il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 4 luglio 2013 e al 3 luglio 2015 ne sono stati messi in vendita in tutto sei. Un secondo videogioco per Playstation 3 dedicato al franchise e intitolato Z/X: zekkai no crusade è stato pubblicato il 23 maggio 2013. Inoltre, un adattamento anime dal titolo Z/X Ignition, prodotto da Telecom Animation Film e diretta da Yūji Yamaguchi, è stato trasmesso in Giappone tra il 9 gennaio e il 3 aprile 2014 in Giappone, mentre in varie parti del mondo gli episodi sono stati trasmessi in streaming in simulcast da Crunchyroll. Infine, il tutto seguito da un secondo anime ispirato alla serie che è stato annunciato nel 2015.