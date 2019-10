Pubblicato un nuovo trailer dedicato alla serie animata Z/X: Code Reunion

Il sito web ufficiale dedicato a Z/X: Code Reunion, anime tratto dal videogioco di carte collezionabili Z/X noto anche come Z/X Zillions of Enemy X, ha rilasciato un nuovo e interessante video promozionale dedicato all'opera che permette di ascoltare anche l'opening theme della serie, a opera di Yui Ogura e intitolata "Destiny".

La compagnia al lavoro sulla produzione ha inoltre annunciato che la premiere della serie è stata fissata per il prossimo 8 ottobre su Tokyo MX, mentre Sentai Filmworks si occuperà di pubblicare in streaming gli episodi della serie su HIDIVE. Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi dei doppiatori per ora confermati:

Yui Ogura nei panni di Azumi Kagamihara

Aya Uchida nei panni di Rigel

Inori Minase nei panni di Ena Soranokawa

Aina Suzuki nei panni di Shuri Kijino

Maria Naganawa nei panni di Matoi Shinonome

Miyu Tomita nei panni di Yuni Tsukigata

Momoko Soyama nei panni di Ira

Yusuke Shirai nei panni di Nephrite

Megumi Yamaguchi nei panni di Muramasa

Mio Hoshitani nei panni di Zonne

Nana Harumura nei panni di Amrita

Yoshifumi Sueda (Rail Wars!, High School DxD Hero) è stato posto alla direzione dell'anime, il tutto in collaborazione con Passione, mentre Tatsuhiko Urahata (Rokka: Braves of the Six Flowers, Tsuredure Children, Saki) sta lavorando come responsabile della sceneggiatura. Seres si sta invece occupando del character design sulla base dei disegni originali di Takuya Fujima.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera - di cui tempo addietro era già stato rilasciato un trailer - è ambientata in un futuro non troppo lontano, su un pianeta Terra dove improvvisamente sono apparsi dei portali in grado di condurre a dei mondi paralleli. Da essi iniziano però a uscire creature e abitanti provenienti da altri mondi, che in realtà provengono dal futuro di diverse linee temporali. Gli invasori cominciano a combattere tra loro per conquistare la Terra, ma alla lotta dovranno unirsi anche gli abitanti del presente, per tentare di sopravvivere.

Z/X Zillions of Enemy X è un gioco di carte collezionabili coprodotto da Nippon Ichi e Broccoli. Il successo riscosso in patria ha portato alla realizzazione di un adattamento manga la cui serializzazione ha avuto inizio sulla rivista V Jump di Shūeisha nel settembre 2012. Il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 4 luglio 2013 e al 3 luglio 2015 ne sono stati messi in vendita in tutto sei. Un secondo videogioco per Playstation 3 dedicato al franchise e intitolato Z/X: zekkai no crusade è stato pubblicato il 23 maggio 2013. Inoltre, un adattamento anime dal titolo Z/X Ignition, prodotto da Telecom Animation Film e diretta da Yūji Yamaguchi, è stato trasmesso in Giappone tra il 9 gennaio e il 3 aprile 2014 in Giappone, mentre in varie parti del mondo gli episodi sono stati trasmessi in streaming in simulcast da Crunchyroll. Infine, il tutto seguito da un secondo anime ispirato alla serie che è stato annunciato nel 2015.