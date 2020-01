AnimeFactory presenta Lupin III The First e gli altri film anime in arrivo

Koch Media, tramite la sua etichetta Anime Factory, sta proseguendo la pubblicazione di tanti titoli animati in Italia. Il 2020 si apre con nuove proposte, rivelate in un comunicato della compagnia.

Il 27 febbraio Anime Factory porterà al cinema Lupin III The First, il lungometraggio di Lupin III da poco arrivato in Giappone. Prodotto completamente in 3DCG, tecnica inedita per il personaggio, vedrà il ritorno di Lupin e della sua banda alla ricerca di un tesoro che neanche il nonno del ladro era stato in grado di trafugare. Dopo la pubblicazione al cinema, Anime Factory ha rivelato che Lupin III The First sarà disponibile anche in home video con edizioni da collezione in futuro.

Sempre a febbraio 2020, ma il 13 del mese, debutterà in versione home video il film Fireworks. Prodotto dalla stessa casa di Your Name e diretto dal regista di Madoka Magica, Norimichi e Nazuna passeranno un'estate magica sotto i fuochi d'artificio. Sotto l'etichetta di Lucky Red e Anime Factory, l'edizione proposta conterrà, oltre il disco blu-ray, anche un booklet originale di 28 pagine completamente a colori con approfondimenti e interviste esclusive.

Lo stesso giorno farà la sua comparsa nel catalogo anche Maginger Edition Z - The Impact!, serie di sei DVD/Blu-ray che rivisita il mito di Go Nagai. Del 2009 e diretto da Yasuhiro Imagawa, l'opera sarà accompagnata da contenuti extra come una gallery di disegni preparatori e tre booklet da 32 pagine ciascuno ricchi di informazioni inedite.

Infine, il comunicato di Anime Factory non manca di anticipare i contenuti dei prossimi mesi come ONE PIECE: Stampede.