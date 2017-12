Animosity: l'acclamata serie AfterShock targata SaldaPress sta per arrivare in fumetteria

In tutte le fumetterie sta per debuttare, una nuova e promettente serie a fumetti targatae distribuita sul mercato italiano da: il primo volume dell'opera, acclamatissima in suolo americano, arriverà venerdì 15 dicembre.

Animosity è scritta da Marguerite Bennett e disegnata da Rafael Latorre e sarà disponibile in formato brossurato al prezzo di 14.90 euro oppure cartonato al prezzo di 19.90 euro. La serie racconterà un mondo distopico e imprevedibile, un'apocalisse in cui gli zombie lasciano spazio agli... animali!

Un giorno, infatti, tutte le razze animali esistenti sul pianeta iniziano a sviluppare una coscienza e una personalità senziente, allo stesso livello degli umani, iniziando anche a parlare ed esprimersi esattamente come l'uomo. Il loro desiderio di libertà li porterà a ribellarsi contro l'umanità, che da sempre li opprime con la cattività e l'oppressione.

In questo contesto, Animosity racconterà la storia di Jesse e il suo cane, il segugio Sandor. I due protagonisti compiranno un viaggio attraverso tutti gli Stati Uniti, attraversando non pochi pericoli, per ritrovare e ricostruire il concetto della famiglia.

Andrete in fumetteria per acquistare la vostra copia del primo volume di Animosity, targata SaldaPress? La serie, negli USA, ha riscosso un enorme successo da parte di critica e pubblico.