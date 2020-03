Aniplex e Crunchyroll fanno sul serio con Tower of God: tutti i dettagli sulla produzione

L'adattamento anime di Tower of God debutterà tra meno di un mese, anzi, tra meno di tre settimane. Crunchyroll sta puntando molto sulla nuova serie realizzata dai ragazzi di Telecom Animation Film e oggi, con l'anime in dirittura d'arrivo, ha deciso di presentare uno per uno i principali membri dello staff al lavoro sull'opera.

La direzione della serie è stata affidata a Takashi Sano, rinomato mangaka e animatore giapponese. In passato il regista lavorò in prima persona su titoli del calibro di Sengoku Basara e Transformers: Energon, mentre in tempi recenti ha diretto alcuni episodi Gantz, Princess Principal e Vinland Saga, l'anime vincitore del premio "Anime of the Year" agli Anime Trending Awards 2020.

Al fianco del direttore ha trovato spazio Hirokazu Hanai, ex animatore celebre per aver partecipato al making off di Inuyasha, Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter e Naruto. Due anni fa Hanai ottenne il ruolo di regista nell'adattamento anime dell'opera dark fantasy Dances with the Dragons.

Sano e Hanai hanno seguito pedissequamente la sceneggiatura realizzata da Erika Yoshida, la scrittrice trentaduenne già impegnata in passato nella realizzazione di alcuni importanti screenplay (Love and Lies, Sunrise, Lupin III - L'avventura italiana).

Infine, il character design di Tower of God è stato affidato a Masashi Kudo, mentre le musiche sono state composte da Kevin Penkin, già artefice delle colonne sonore di Made in Abyss e The Rising of the Shield Hero.

Vi ricordiamo che Tower of God farà parte dei nuovissimi Crunchyroll Originals e che il primo episodio sarà disponibile da mercoledì 1 aprile 2020.