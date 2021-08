Aniplex al lavoro, a fine mese verrà presentato un nuovo anime!

Dopo il clamoroso successo ottenuto con Demon Slayer: Infinity Train, Aniplex sta per tornare a lavoro. Stando a quanto annunciato dalla stessa compagnia, presto verrà infatti rilasciato un video promozionale per un progetto anime completamente inedito. Di cosa potrebbe trattarsi?

Nel corso della giornata di sabato, Aniplex ha annunciato l'apertura di un sito web teaser per un nuovo progetto anime televisivo. La pagina in questione, che al momento presenta solamente la frase d'annuncio su uno sfondo azzurro, è raggiungibile al seguente URL: "https://fanfare-anime.com/".

Per conoscere ulteriori dettagli sul progetto su cui sta lavorando Aniplex occorrerà aspettare fine mese. Stando a quanto rivelato, infatti, un video promozionale di questo misterioso, nuovo anime originale verrà mostrato durante la seconda parte di "BS Eleven Keiba Chukei", un programma di corse di cavalli programmato per il 28 agosto.

Provare a indovinare il titolo che verrà annunciato, al momento, è ancora quasi impossibile, data la scarsità di informazioni a disposizione. Quel che è certo è che dovrebbe trattarsi di un progetto "originale televisivo", per cui plausibilmente sono da escludere seconde stagioni, sequel, spin-off e persino progetti cinematografici. Vi sfidiamo, secondo voi di cosa potrebbe trattarsi? Vi lasciamo alle novità svelate all'Aniplex Fest 2021 e vi ricordiamo che, con Demon Slayer e Wonder Egg Priority, nell'ultimo periodo Aniplex ha guidato l'industria anime.