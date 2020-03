AnnaSophia Robb fra i protagonisti della nuova serie Dr. Death

AnnaSophia Robb (Carrie Diaries, The Act) si è unita al cast di Dr. Death, una nuova serie limitata prodotta per il servizio di streaming on demand Peacock, della NBCU.

In aggiunta, la produzione ha anche individuato in Chris Sullivan di This Is Us il co-protagonista: entrambi gli attori vanno ad unirsi ad un cast che vanta anche la star di Once Upon a Time Jamie Dornan, Alec Baldwin e Christian Slater.

Basata sull'omonimo podcast, Dr. Death racconta la vera storia del Dr. Christopher Duntsch (Dornan), un neurochirurgo di Dallas che ha lasciato una scia di pazienti mutilati o morti in modo permanente. Mentre le vittime si ammucchiavano, due colleghi medici, Robert Henderson (Baldwin) e Randall Kirby (Slater), decisero di fermarlo.

Sullivan interpreterà Jerry Summers, l'amico di una vita di Duntsch e suo fan numero uno. La Robb, nel frattempo, interpreterà Michelle Shughart, una giovane e brillante assistente del procuratore distrettuale di Dallas che farà squadra con Henderson e Kirby per abbattere il “Dr. Morte."

Lo showrunner di Happy! Patrick Macmanus ha scritto la sceneggiatura insieme a Stephen Frears, che dirigerà i primi due episodi. Le riprese inizieranno alla fine di questo mese, mentre Peacock aprirà ufficialmente i battenti per la NBCU il 15 luglio prossimo.