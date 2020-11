Quanti anni ha Akira Toriyama? I punti importanti della carriera dell'autore d Dragon Ball

Il disegno ha sempre fatto parte della vita di Akira Toriyama. Grazie a La Carica dei 101 inizia la sua avventura in questo mondo grafico, ottenendo anche qualche premio locale grazie al cartone Disney. Ha iniziato poi a fare il progettista industriale e a quel punto nessuno si aspettava che sarebbe stato l'autore di un successo come Dragon Ball.

Dalla nascita agli ultimi lavori, vediamo i momenti più importanti della carriera del creatore di Dragon Ball.

Akira Toriyama nasce a Nagoya il 5 aprile 1955 e come detto si avvicina presto al mondo del disegno grazie alla Disney. Si avvia così verso studi grafici, ma rinuncia a un ottimo lavoro a Nagoya per lanciarsi su Weekly Shonen Jump. È il 1978 quando pubblica Wonder Island, ovvero a 23 anni. Ma è nel 1980, a 25 anni, che pubblica il suo grandissimo successo Dr. Slump. Il manga comico diventerà un pilastro per la rivista per i 4 anni a venire.

Se però autore e redazione pensavano di aver ottenuto il massimo da Toriyama a livello commerciale, si sbagliavano di grosso. Nel 1984, a 29 anni, Akira Toriyama ritornò su Weekly Shonen Jump con il primo capitolo di Dragon Ball. Continuò il manga di successo fino al 1995, terminando la storia a 40 anni conclusi.

Nel corso del tempo Akira Toriyama non si è soffermato più su serie lunghe, pubblicando solo miniserie. Partecipa però alla creazione di Dragon Ball Super nel 2015, ma non potendo ormai disegnare a causa della sua età si limita al controllo del lavoro di Toyotaro e alla fornitura di idee. Oggi Akira Toriyama ha 65 anni ma la sua carriera in questo mondo non si è ancora fermata dato che è uno degli elementi fondamentali del trio che porta avanti Dragon Ball Super.