Quanti anni ha Ban di The Seven Deadly Sins? La verità sul cavaliere immortale

La storia di The Seven Deadly Sins, dopo essersi conclusa in formato manga, vedrà la sua fine anche in quella animata. Infatti è previsto per gennaio l'esordio di The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement, quinta e ultima stagione della storia. Rivedremo i personaggi principali come Meliodas, Elizabeth, Hawk e, naturalmente, anche Ban.

Quest'ultimo è stato uno dei primi cavalieri a tornare nei Seven Deadly Sins. L'umano è dotato di capacità particolari anche se la sua arma principale è senza dubbio l'immortalità. A causa dell'acqua sacra che bevve a suo tempo, il suo corpo è bloccato in uno stato giovanile. Ma quanti anni ha Ban di preciso?

Il suo incontro con Elaine e di conseguenza con l'acqua miracolosa che gli ha donato l'immortalità è avvenuta quando Ban aveva 23 anni. Quindi potremmo dire che Ban ha circa 23 anni in eterno. Tuttavia se consideriamo invece il tempo trascorso nel mondo dalla sua nascita, le cose cambiano dato che all'inizio della storia di The Seven Deadly Sins Ban ha circa 43 anni.

Ma con gli ultimi avvenimenti, Ban diventerebbe un essere millenario. Infatti ha trascorso un periodo molto lungo nel Purgatorio dove un minuto di tempo equivale a un anno nel mondo reale. In questo caso non ci sono date precise su quanto tempo sia trascorso anche se le stime sembrano indicare un'età per Ban superiore ai 1100 anni.

Davvero tanto tempo anche se ciò non lo rende di certo l'essere più longevo del manga. Ma è sicuramente più anziano di Escanor.