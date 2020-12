Quanti anni ha Boa Hancock? La storia dell'imperatrice pirata di ONE PIECE

La Flotta dei Sette è stata sempre un'organizzazione che ha messo più volte i bastoni tra le ruote a Rufy e compagni. I protagonisti di ONE PIECE hanno affrontato tanti di questo gruppo e lo stesso stava per capitare con Boa Hancock, conosciuta anche come l'imperatrice pirata e la principessa serpente.

Purtroppo non la vedremo come undicesimo membro dei Mugiwara, però la apprezzeremo sicuramente come componente della sua grande flotta. In fondo, Boa Hancock è da parecchio tempo nel manga di ONE PIECE e non ha mai nascosto il suo amore per Rufy. Sono infatti passati due anni di tempo nel manga da quando il ragazzo di gomma atterrò su Amazon Lily. Ma sapete quanti anni ha Boa Hancock?

La risposta a questa domanda fu fornita da Eiichiro Oda nelle SBS del volume 59 di ONE PIECE. All'epoca il manga era ancora concentrato sugli eventi della saga di Marineford e quindi Boa Hancock aveva 29 anni. Ovviamente, con il timeskip di due anni, la donna è arrivata ad avere quindi 31 anni. Nonostante la differenza d'età con Rufy sia ampia, niente vieterà i due di farsi vedere insieme alla fine di ONE PIECE.

La bellezza di Boa Hancock le ha valso anche cosplay di vario genere come quello di Adamasha.