Quanti anni ha Caska? La tormentata vita della protagonista femminile di Berserk

Dall’incontro quando erano ancora adolescenti fino ai più recenti eventi del regno di Elfhelm, Gatsu e Caska hanno condiviso momenti di felicità come di profonda tristezza pur essendo ancora molto giovani. Ma di preciso quanti anni ha Caska? Cerchiamo di rispondere proponendo anche un’analisi più ampia della protagonista femminile di Berserk.

Nata e cresciuta in un piccolo villaggio di montagna, all’età di dodici anni Caska viene mandata dai genitori a lavorare come domestica nel castello di un nobile del luogo. L’aristocratico ha però altre intenzioni, e fortunatamente la ragazza viene salvata da un cavaliere: Grifis. Quell’incontro segnerà l’inizio della complicità tra i due, e quando tre anni dopo Gatsu entrerà a far parte della Squadra dei Falchi, lei dimostrerà di essere diventata un’abile spadaccina, guidata dalla profonda lealtà nei confronti di Grifis.

Altri tre anni passano fino a quando Gatsu non decide di allontanarsi dalla squadra per inquadrare bene i propri obiettivi, per poi tornare l’anno successivo al fianco dei suoi compagni. Queste informazioni unite al fatto che Gatsu e Caska sono coetanei, ci permettono di definire con esattezza che la ragazza prima e durante l’Eclissi aveva 19 anni. Proseguendo con i vari salti temporali, Caska ha invece 21 anni quando viene raggiunta dal protagonista, dopo essere scappata, e poi salvata da un gruppo di prostitute.

Giungendo agli ultimi eventi, situati sicuramente diversi mesi dopo, possiamo supporre che ora Caska abbia 22 anni. Stando invece a quanto riportato sul Berserk Official Guide Book, considerata piuttosto dubbia come fonte per le inesattezze riguardo determinati dettagli, Caska avrebbe raggiunto i 24 anni di età.

In conclusione, ricordiamo che Kouji Mori e Studio Gaga si prenderanno una lunga pausa prima della pubblicazione del capitolo 371 di Berserk, e vi lasciamo scoprire il significato dietro il Marchio del Sacrificio.