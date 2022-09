Quanti anni ha Chopper di ONE PIECE? L'età del medico dei Mugiwara

Chopper si è dimostrato da subito un personaggio bizzarro, persino per il variopinto universo ideato da Eiichiro Oda. Caratterizzato da un naso blu, che gli è valso discriminazione e isolamento tra i suoi simili, il piccolo medico decide di salpare con i Mugiwara anche per riscoprire sé stesso, ma in fondo quanti anni ha Chopper di ONE PIECE?

Quando i protagonisti incontrano per la prima volta la piccola renna, precisamente nel capitolo 134, "La dottoressa Kureha", durante la saga ambientata sull’isola invernale Drum, Chopper ha 15 anni, ed è quindi loro coetaneo, sebbene sia già un adulto della sua specie, considerando che le renne domestiche in genere vivono tra i 18 e i 20 anni, poco meno di quelle selvatiche.

Nonostante il suo aspetto fisico minuto, con un’altezza di circa 89 centimetri nella forma ibrida, grazie alla fusione tra la sua invenzione, i magici farmaci chiamati Rumble Ball, e i poteri derivanti dal frutto del diavolo Homo Homo, Chopper può raggiungere dimensioni impressionanti, e cambiare aspetto sembrando anche più adulto. Quando scatena il Monster Boy, ad esempio, arriva ad un'altezza superiore a quella del gigantesco Orso Bartholomew.

La separazione dai compagni proprio a causa dell'intervento di Bartholomew sull'arcipelago Sabaody, lascerà Chopper in balia degli uccelli sull'isola del tesoro. Tuttavia, quando la renna capirà il messaggio di Luffy dopo gli eventi di Marineford, rimarrà lì per i due anni accordati. Dopo il time skip Chopper ha raggiunto i 17 anni, età che lo rende il più giovane a bordo della Thousand Sunny e di tutti i Mugiwara, considerando anche la principessa del regno di Alabasta, Nefertari Bibi, che dopo il time skip ha 18 anni.

Per concludere ricordiamo che nelle SBS Eiichiro Oda ha mostrato il design di Chopper a 40 e 60 anni, e vi lasciamo scoprire quanti anni ha Sanji.