Quanti anni ha L di Death Note? La vera età del più grande detective del mondo

Nonostante siano passati 15 anni dalla conclusione dell'anime e ben 16 dalla conclusione del manga, Death Note resta una delle opere più amate dal pubblico. Il manga, composto da 12 volumi più una guida alla lettura, è arrivato in Italia grazie a Planet Manga, che lo ha stampato in diverse edizioni.

L'adattamento animato di Death Note, invece, è andato in onda per la prima volta nel Bel Paese su MTV tra il 2008 e il 2009, allietando le serate di molti ragazzi con i suoi 37 episodi. Ancora oggi molti fan degli anime si avvicinano al thriller psicologico di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, che si può praticamente definire un must have nel curriculum degli appassionati di opere giapponesi.

La storia di Death Note vede protagonista Light Yagami, uno dei migliori studenti liceali del Giappone, che trova uno strano quaderno capace di uccidere un individuo solo scrivendo il suo nome su di esso. Light comincia così a mettere in atto la sua giustizia, uccidendo una lunga serie di criminali per arresto cardiaco. Sulla sua strada però verrà ostacolato da L, il più grande detective del mondo, e tra i due avrà luogo un gioco psicologico incredibile, dove in ogni momento il più scaltro potrà riuscire a spuntarla.

Una domanda ricorrente tra i fan dell'opera è: Quanti anni ha L di Death Note? Nella serie lo vediamo con le sembianze di un ragazzo, seppur di salute cagionevole. La sua postura curva sicuramente non lo ringiovanisce, ma il fatto di essere contrapposto a Light lo può far sembrare un liceale.

Ebbene, nel momento in cui si svolgono gli eventi di Death Note L ha 24 anni. È bene specificare che il manga di Death Note è ambientato nel 2004, mentre la serie anime nel 2007. E così L risulta nato il 31 ottobre 1979, diversamente dall'anime, in cui la data di nascita del detective è il 31 ottobre 1982.

Un'informazione che spesso lascia stupiti, anche se effettivamente non è rilevante in Death Note. Vi lasciamo al cosplay di Misa Amane di Death Note e agli annunci politici dell'Honduras ispirati a Death Note