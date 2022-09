Quanti anni ha Deku nel 2021? Scopriamo l'età del protagonista di My Hero Academia

My Hero Academia è uno dei manga più popolari dell'ultimo decennio. La serie di Kohei Horikoshi, iniziata nel 2014, ha saputo conquistare un vastissimo pubblico, dai lettori più incalliti ai giovanissimi. My Hero Academia ha anche ricevuto un adattamento animato, la cui sesta stagione esordirà a ottobre, come annunciato dal trailer.

Al centro della storia di My Hero Academia ci sono numerosi giovani eroi. In un mondo dove una mutazione genetica ha donato a ogni essere umano un Quirk, ovvero uno speciale potere unico e inimitabile che un individuo comincia a manifestare intorno ai 4 anni. Il protagonista della storia Izuku Midoriya, soprannominato Deku, è nato senza Quirk, ma nonostante ciò sogna di diventare un eroe, e un incredibile incontro gli donerà la possibilità di cambiare il suo futuro.

Nel fantastico universo pieno di supereroi creato da Kohei Horikoshi a colpire non è tanto la trama, quanto i personaggi. Tutti molto diversi tra loro e con una storia alle spalle da raccontare, ogni singolo eroe o villain di My Hero Academia riesce a far breccia nel cuore del lettore, delineando un mondo in cui c'è sempre più bisogno di eroi che sconfiggano il male. Nel world building di My Hero Academia, una sola cosa non torna: in quale anno è ambientata l'opera? E da qui, nasce una ricorrente domanda dei fan: Quanti anni ha Deku nel 2021?

Non è semplice dare un collocamento temporale agli eventi di My Hero Academia. Horikoshi potrebbe aver ambientato la sua opera diversi anni nel futuro, ma così avremmo la certezza che Deku non sia ancora nato. Più probabile è invece che l'universo di MHA sia alternativo, un mondo in cui gli uomini hanno sviluppato il Quirk pur mantenendo una tecnologia al passo con la nostra. Gli umani si sono palesemente già abituati alla mutazione, e quindi presupponiamo che dalla comparsa di essa siano passate diverse decine di anni.

Il mondo disegnato da Kohei Horikoshi non ha mai presentato segni di una tecnologia più sviluppata della nostra, e quindi ipotizziamo che la storia di My Hero Academia sia ambientata a partire dall'anno 2014 circa. Ci sembra plausibile, visto che l'opera è iniziata nel 2014 e non presenta oggetti troppo strani, se non quelli legati ai vari Quirk.

Valutiamo questa ipotesi come veritiera. Nel 2014 Izuku Midoriya ha quindi 16 anni, come già specificato a più riprese. Deku sarebbe quindi un classe 1998. Il ragazzo nel 2021 dovrebbe avere esattamente 23 anni.



E se invece ci riferissimo agli eventi narrati nel manga nel 2021? Deku dovrebbe avere circa 17 anni, perché si parla specificatamente della fine di gennaio dell'anno dopo dell'arrivo di Midoriya all'UA, un periodo vicino alla fine dell'anno scolastico giapponese nel mese di marzo. O almeno dovrà compiere 17 anni : Deku è infatti nato il 15 luglio.

Vi lasciamo a All For One può essere ereditato solo da un senza Quirk in My Hero Academia?