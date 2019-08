Ad anni di distanza, un fan di Naruto scova un errore in un episodio

Il ninja biondo ci ha accompagnato per tanti anni con una caterva di episodi, suddivisi in due serie principali: Naruto e Naruto Shippuden. Ora che il ragazzo è diventato Hokage, possiamo seguire le avventure del figlio con Boruto: Naruto Next Generations oppure rilanciarci in un lunghissimo rewatch di tutta la prima serie animata.

Proprio durante uno di questi rewatch di un fan, è stato trovato qualcosa di bizzarro in una scena di Naruto. L'utente Reddit Phennic90 ha condiviso un post sul popolare social allegando un video proveniente dalla serie animata, dove Naruto è al famoso Ichiraku Ramen per mangiare una ciotola del suo piatto preferito insieme al sensei Iruka.

Mentre scorrono i secondi, però, Phennic90 ha individuato un errore nel passaggio tra la prima e la seconda metà del video. Come potete vedere dal video in calce, originariamente il colletto di Naruto, al centro, ha una striscia arancione dove termina la cerniera. Tuttavia, dal secondo quattro in poi, quando Naruto punta le bacchette verso Iruka, il colletto diventa completamente bianco, facendo quindi sparire la striscia arancione.

Cosa ne pensate di questo errore degli animatori di Naruto? Intanto la serie si sta preparando al ventennale, con la Pierrot che ha preparato dei poster speciali a tema Naruto e Boruto.