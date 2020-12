Quanti anni ha Eren nella 4 stagione? la crescita del protagonista di Attack on Titan

Per questioni narrative Hajime Isayama ha dovuto sfruttare il fenomeno del time-skip per velocizzare la storia e mostrare ai lettori gli ultimi avvenimenti. Il sensei ha sfruttato più volte questo strumento durante la stesura de L'Attacco dei Giganti, di cui l'ultimo arrivato in concomitanza con la quarta stagione.

Mentre Studio MAPPA ha finalmente iniziato a svelare i primi character design del Corpo di Ricerca, in attesa del primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4, è arrivato il momento di fare un piccolo riassunto in vista del debutto della tanto acclamata "stagione finale". Prima di cominciare, vi ricordiamo che la stagione 4 non sarà split cour e di conseguenza si concluderà al termine delle 16 puntate previste.

Isayama sensei guarda con fastidio al discorso dell'età dei personaggi, in quanto elemento superficiale della storia, motivo per cui per rintracciare l'età di Eren è doveroso sfruttare un'informazione a noi concessa da Nile Doak, Comandante del Corpo di Gendarmeria. È proprio lui nel capitolo 19 a rivelare che nell'anno 844, all'epoca del salvataggio di Mikasa da parte del protagonista, Eren aveva 9 anni. A 10 anni Eren assiste alla breccia nel Wall Maria e a tutta una serie di avvenimenti che lo porteranno a covare un odio profondo nei riguardi dei Giganti. Dopo un anno in fattoria e altri 4 di addestramento insieme a Mikasa ed Armin, Eren entra a far parte dell'esercito a 15 anni dove scopre di essere in possesso dell'abilità di trasformarsi in Gigante.

Dopo la Battaglia per il Distretto di Shiganshina passano 4 anni e Hajime Isayama, con il capitolo 91, lo stesso che sarà adattato nell'episodio 1 della quarta stagione, dà il via alla nuova saga de L'Attacco dei Giganti. Corre l'anno 854, Eren è ormai un uomo e ha raggiunto la maggiore età con i suoi attuali 19 anni.