Quanti anni hanno gli eroi di My Hero Academia? Le età ufficiali

Il cast di protagonisti di My Hero Academia è tra i più vasti e varipinti nel panorama degli shonen. Il maestro Kohei Horikoshi ha infatti portato i suoi lettori a fare la conoscenza di decine e decine di personaggi, ognuno dei quali ha un'età diversa dagli altri. Vi siete mai chiesti qual è l'età degli eroi di My Hero Academia?

La lotta tra bene e male è in corso da un lungo periodo, con le varie generazioni di Vestigia di One For All che si sono successe per combattere il dominio oscuro di All For One. Il ricambio generazionale è alla base dell'opera ed è dunque per questo che troviamo protagonisti delle più svariate età.

All'inizio della storia, Deku, Bakugo, Shoto e gli altri studenti della Classe 1-A del Liceo Yuei hanno 14 e 15 anni. Attualmente, dopo tante battaglie e salti temporali, i protagonisti hanno 16 e 17 anni, a seconda della data del compleanno. Ecco nello specifico l'età di Deku in My Hero Academia.

I senpai Mirio, Nejire e Tamaki sono due anni più grandi, in quanto frequentano il terzo anno di liceo. All'inizio della storia hanno dunque circa 17 anni, mentre al punto in cui attualmente è la storia sono già maggiorenni e prossimi ai 19 anni.

All Might è il personaggio che inizialmente ha meglio rappresentato il manga. Tuttavia, a causa degli eventi ha dovuto rinunciare al suo ruolo di eroe e Simbolo della Pace in favore dell'erede designato Deku. All Might è arrivato alla pensione all'età inoltrata di 50 anni. Ecco quanti anni ha il Simbolo della Pace di All Might.

Gran Torino è uno dei personaggi più anziani dell'opera, nonché l'eroe in attività di età più avanzata di tutti. Su di lui non ci sono dati ufficiali, ma considerando il suo aspetto fisico e il rapporto con All Might dovrebbe avere circa 70 anni.

L'attuale Number One Endeavor sappiamo essere più giovane di All Might, di cui è stato da sempre all'inseguimento. Il Flame Hero ha 46 anni, mentre il suo secondo Hawks ne ha 23 ed è uno degli eroi professionisti più giovani di sempre.

Di Eraserhead abbiamo conosciuto il periodo scolastico in Vigilante My Hero Academia. Shota Aizawa ha però ormai superato i 30 anni, come l'amico Present Mic. Per quanto riguarda Mirko, l'eroina coniglio è più giovane. Allo stato attuale Mirko ha 27 anni. L'eroina più giovane di tutte è Eri chan, che ha soli 7 anni. La vediamo infatti impegnata nell'imparare a scrivere.