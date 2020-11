Quanti anni ha Escanor? La strabiliante età del guerriero di The Seven Deadly Sins

Il mondo magico di The Seven Deadly Sins è sicuramente particolare grazie alle tante regole magiche che influiscono tanto sulle varie razze e popoli. Ne avemmo subito un assaggio con Meliodas nel primo episodio, a quanto pare identico come lo è stato negli ultimi anni in cui è stato ricercato. Non sembra valere lo stesso però per Escanor.

Escanor è l'ultimo a unirsi al gruppo dei Seven Deadly Sins sia nell'anime che nel manga, tornando a far parte del gruppo di guerrieri soltanto a seconda saga inoltrata. L'umano si presenta col fisico gracilino di notte e con un fisico stratosferico di giorno. I capelli corti e i baffoni arricciati però rimangono gli stessi in ogni forma e gli danno un aspetto molto maturo. Ma quanti anni ha davvero Escanor dei The Seven Deadly Sins?

Escanor ha 40 anni durante le vicende principali di The Seven Deadly Sins, anche se durante alcuni spin-off dedicati al personaggio da Nakaba Suzuki lo abbiamo anche visto a 28 anni. E la cosa che però fa più sorprendere è che sia anche il più giovane dei sette peccati capitali, essendo anche l'unico completamente umano e quindi che invecchia a un ritmo a noi più familiare.

The Seven Deadly Sins avrà un sequel: il manga debutterà su Weekly Shonen Magazine a fine gennaio e ci farà rivedere molti dei personaggi che abbiamo già conosciuto.