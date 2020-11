Quanti anni ha Gatsu? Proviamo a chiarire l'età del protagonista di Berserk

Nella storia editoriale nipponica uno degli anti-eroi per eccellenza e che ne ha passate di tutti i colori durante la propria vita è Gatsu, il mitico protagonista di Berserk, che nel corso della sua avventura ha affrontato spaventose minacce e ferite mortali. Tuttavia, il suo volto inganna l'età, quanti anni ha lo Spadaccino Nero?

Il capitolo 362 di Berserk ha svelato nuove e vecchie identità, eppure la questione della timeline dell'opera resta tuttora criptica ed enigmatica. Durante la serializzazione Kentaro Miura ha aggiunto qualche dettaglio sul passare del tempo, tuttavia gli avvenimenti del presente sono piuttosto confusionari. Prima di ripercorrere il suo passato, vi ricordiamo che Berserk è già tornato in pausa e non è stata ancora svelata alcuna data d'uscita per il capitolo 363.

La storia del protagonista è molto travagliata. Sotto la tutela di Gambino, un mercenario, Gatsu impara l'arte della battaglia e già a 6 anni subisce una prima ferita al naso contro il suo maestro. Tre anni più tardi, Gambino decide di vendere per una notte il figlio adottivo a Donovan che lo violenta. Convinto di un malinteso e che non sia stato venduto dal "padre", è costretto a ricredersi quando a 11 anni diventa vittima di uno scatto d'ira di Gambino, ubriaco ed esasperato dal suo fallimentare stile di vita.

Tra i 14 e i 15 anni, Gatsu inizia a militare in diverse squadre di mercenari fino a quando non viene arruolato, nolente, tra le fila dell'Armata dei Falchi. A 18 anni, il protagonista si è ormai integrato nella squadra ma, dopo aver ascoltato un dialogo tra Griphis e Charlotte, decide di andarsene e fa la conoscenza del Cavaliere del Teschio. Un anno dopo Gatsu si ricongiunge ai Falchi e intraprende una sortita, insieme ad alcuni membri del gruppo, per liberare Griphis dalle torture. Ci riesce, ma le condizioni del leader sono tragiche e la situazione volge al peggio durante l'Eclissi dove perde un occhio e un braccio mentre Caska il senno.

Sono così passati altri due anni, Gatsu ha ormai 21 anni, e si dirige alla ricerca di Caska dopo che la ragazza è scappata e messa in salvo da un gruppo di prostitute. Dal quel momento comincia il vero presente della storia dove, alla luce delle ultime avventure dello Spadaccino Nero, è lecito aspettarsi che siano passati diversi mesi dall'inizio della ricerca della sua amata. Pertanto, è presumibile che il protagonista abbia 22 anni o comunque non più di 24. Il ciuffo bianco iconico del personaggio è probabilmente causato da una reazione dell'aramtura del Berserker e non dall'età, nonostante il suo viso appaia come quello di un uomo più maturo.