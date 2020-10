Quanti anni ha il Genio delle Tartarughe? Scopriamo l'età di Muten in Dragon Ball

Uno dei primi personaggi apparsi in Dragon Ball, dopo Goku e Bulma, è stato quel vecchio pervertito del Maestro Muten, conosciuto in Italia come il Genio delle Tartarughe grazie al doppiaggio di Mediaset. Dotato di formidabile talento e saggezza ma anche di una grande perversione, compare in tutti gli archi narrativi fino a Dragon Ball Super.

Nonostante il suo ruolo venga pian piano relegato a uno di sfondo negli eventi di Dragon Ball Z, ritorna di gran carriera in Dragon Ball Super partecipando al Torneo del Potere dove sfoggia le sue capacità. E poi ancora lo vediamo anche nel finale di Dragon Ball Z e anche in Dragon Ball GT, ambientato tanti anni dopo. Quindi, quanti anni ha il Genio delle Tartarughe? Scopriamo l'età del Maestro Muten con questa cronologia.

Sappiamo che il Maestro Muten è nato nell'anno 430 ed è il fratello minore di Uranai Baba, la vecchia sibilla. Iniziò ad allenarsi sotto Mutaito insieme all'Eremità della Gru e nell'anno 450, quindi a 20 anni, scalò la torre di Karin. Dopo tre anni riuscì ad ottenere l'acqua sacra custodita dal gatto.

Nell'anno 461, quindi a 31 anni, lo si vede insieme a Shen e Mutaito nello scontro con il Grande Mago Piccolo, che viene sigillato grazie alla Mafuba del maestro. Si passa poi a qualche secolo dopo durante il quale Muten è riuscito a mettere le mani sull'elisir di lunga vita. Nell'anno 650, quindi a 220 anni, mette le mani sulla Sfera del Drago con tre stelle. Diventa vincitore del Torneo Tenkaichi numero 13 nell'anno 710, a 280 anni.

Quando nacque Goku nell'anno 737, il Maestro Muten aveva ben 307 anni, ed incontra il ragazzo nell'anno 749, quindi a 319 anni. All'inizio di Dragon Ball Z ha invece 331 anni mentre all'inizio di Dragon Ball Super, nell'anno 778, il Genio delle Tartarughe ha 348 anni. Nell'anno 780 il Genio delle Tartarughe partecipa al Torneo del Potere alla veneranda età di 350 anni.

Passando invece a Dragon Ball GT, sappiamo che la storia è iniziata 5 anni dopo la fine di Dragon Ball Z, quindi nell'anno 789, almeno secondo il doppiaggio giapponese. La storia ha durata di un anno, pertanto quando Goku se ne va con Shenron, il Maestro Muten lo saluta a 360 anni.