Quanti anni ha Goku in Dragon Ball Super? L'età del saiyan nel midquel

Di quel bambino ingenuo che viveva sui monti e non sapeva praticamente nulla di ciò che lo circondava o delle sue origini è rimasto ben poco, se non la voglia di diventare più il forte e spingersi sempre al limite. Goku è il protagonista per eccellenza, un personaggio che grazie a Dragon Ball abbiamo tanto amato.

Le sue avventure non sono finite però con il manga originale di Akira Toriyama, dato che sta sfidando nemici sempre più forti in Dragon Ball Super. Il manga prodotto da Toyotaro con l'aiuto del mangaka originale è ancora in corso su V-Jump ed è ambientato durante due fasi di Dragon Ball, risultando essere quindi un midquel. Di preciso, quanti anni ha Goku in Dragon Ball Super?

Partiamo dalla fine dello scontro con Majin Bu, dove Goku aveva 28 anni, con una grossa riduzione rispetto all'età psicologica di 37 anni a causa dei lunghi anni passati all'altro mondo. Dragon Ball Super ha luogo nei dieci anni di timeskip tra lo scontro di Bu e la fine di Dragon Ball con l'ultimo torneo in cui fu presentato Uub, pertanto sappiamo che Goku avrà tra i 28 e i 38 anni nel corpo durante questa saga.

Più precisamente, Dragon Ball Super parte nell'anno 778, portando Goku ad avere 35/42 anni. Lo scontro con Golden Freezer parte un anno dopo la battaglia con Beerus, e quindi qui Goku ha 36/43 anni. Col film Dragon Ball Super: Broly, ultimo dell'anime e immediatamente antecedente agli eventi della saga di Molo del manga, Goku soffia un'altra candelina arrivando ad avere psicologicamente 44 anni.

Fino a che età vedremo crescere Goku in Dragon Ball Super?