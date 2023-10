Quanti anni avranno Goku e Vegeta in Dragon Ball Daima? Le ipotesi

Le cose cambieranno nettamente in Dragon Ball Daima. Un nuovo cattivo sarà il motivo della nascita di questa nuova storia in arrivo nel 2024 sotto forma di anime. Un anime che riporterà al centro Goku e Vegeta e tutti gli altri amici, ma non come adulti, bensì da bambini, come si è visto nelle numerose scene del trailer.

Quanti anni avranno Goku e Vegeta in Dragon Ball Daima? Ovviamente, l'età anagrafica resterà sempre la stessa. Goku avrà sempre la stessa età che aveva alla fine della saga di Majin Bu ma prima di Dragon Ball Super, lo stesso vale per Vegeta e tutti gli altri. Tuttavia, l'età fisica cambia, e sta proprio lì la domanda, la cui risposta è difficile da dare a causa del fatto che, per ora, c'è soltanto un trailer su cui basarsi.

A giudicare proprio dal video, Goku sembra molto piccolo, forse più piccolo di quanto non lo fosse durante gli inizi di Dragon Ball. Con il nuovo design, infatti, sembra avere un'età simile a quella di Goten in quel periodo. Probabilmente quindi Goku viene fatto regredire a un'età di 7-10 anni circa, la stessa età che avrà Vegeta. Nonostante il principe dei saiyan sia più grande del protagonista storico, in Dragon Ball Daima sembrano avere la stessa età fisica, senza particolari differenze nello sviluppo e nella stazza.

Dragon Ball Daima sarà sicuramente un richiamo al passato. La presenza di un Goku giovane ricorderà Dragon Ball GT, ma l'utilizzo del famoso bastone Nyoi che era rimasto custodito sull'obelisco di Karin riporta in mente invece le prime vicende della serie.