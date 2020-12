Quanti anni ha Gon? L'età del protagonista di Hunter x Hunter

La storia di Hunter x Hunter è cominciata oltre venti anni fa ma i suoi personaggi, in proporzione, non si sono mostrati altrettanto dato che da diversi anni il mangaka Yoshihiro Togashi è costretto a mettere la sua opera in pausa, facendo passare tanto tempo tra un blocco di capitoli e l'altro. Al momento Hunter x Hunter è in stop da due anni.

E da ancora più tempo non vediamo il protagonista Gon Freecss, quel personaggio che fino alla saga passata è stato il fulcro di tutte le avventure di Hunter x Hunter. Lo abbiamo visto all'opera durante l'esame per diventare Hunter, a York Shin City e a Greed Island e infine nelle battaglie clamorose contro le Formichimere. Ma quanto tempo è passato dall'inizio e quanti anni ha Gon adesso?

All'inizio di Hunter x Hunter, Gon aveva 11 anni. Era quindi un ragazzino così come Killua, mentre Kurapika e Leorio erano molto più grandi. Mentre passa il tempo, Gon diventa dodicenne nel volume 21 del manga e mantiene questa età per tutto l'arco di Greed Island, l'arco delle Formichimere e l'arco dell'elezione del presidente dell'associazione Hunter.

Ma durante quest'ultima saga e fino all'arco attuale di Hunter x Hunter passa diverso tempo. Il mondo va infatti avanti e Gon potrebbe avere 13 o anche 14 anni, a seconda della data di nascita del personaggio. Tuttavia queste ultime informazioni rimangono speculazioni dato che il manga di Togashi non ha ancora confermato l'età di Gon in queste ultime storie.

Un fan si è dato intanto da fare per mettere in scena un video che riassume la storia di Gon e compagni.