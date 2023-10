Quanti anni ha Jaygarcia Saturn? Il mistero di ONE PIECE dopo il capitolo 1095

Sono stati rivelati da poco tempo in ONE PIECE i nomi e ruoli dei Cinque Astri di Saggezza. Finalmente si sa qualcosa di più su questi individui che da tempo governano i mari nel nome del Governo Mondiale e che, per lungo tempo, sono stati presenti soltanto come figure. Adesso però entrano in azione e lo fanno al massimo delle loro potenzialità.

Il primo a scendere in campo è stato San Jaygarcia Saturn, il dio guerriero della difesa e della scienza. Imbarcatosi in segreto su una nave della marina diretta a Egghead, Saturn ha mostrato i suoi poteri parzialmente negli ultimi capitoli di ONE PIECE. Tuttavia, con gli ultimi avvenimenti, c'è anche un altro mistero che lo coinvolge e che, potenzialmente, potrebbe estendersi a tutti e cinque gli Astri di Saggezza.

Saturn appare come un uomo molto anziano, e infatti porta con sé un bastone, ha capelli bianchi come la barba. Dall'aspetto, Saturn sembra avere almeno una settantina d'anni, in linea più o meno con i suoi colleghi ad eccezione di uno, Shepherd Ju Peter. Tuttavia, Saturn è apparso anche in ONE PIECE 1095. Questo capitolo ha riportato la storia indietro nel tempo, a 38 anni prima, quindi 36 anni prima dell'inizio della storia. A God Valley, Saturn era presente e si è mostrato in un aspetto identico a quello attuale.

Quindi, quanti anni ha Jaygarcia Saturn? Visto che il suo aspetto non è cambiato nel tempo, si può supporre che il colore della barba che aveva a God Valley fosse biondo o comunque molto chiaro, abbastanza da non far notare cambiamenti di colore sul bianco e nero. Se ciò non fosse, però, vuol dire che al tempo Saturn aveva almeno una cinquantina d'anni, già usava il bastone e aveva ricevuto la ferita che ha provocato la vistosa cicatrice sul lato sinistro del viso.

A seconda delle due ipotesi, vuol dire che Saturn ha un'età compresa tra i 75 e i 90 anni. Sicuramente un'età ragguardevole, considerato che non si è fatto neanche scrupoli a Egghead, lanciandosi in battaglia anche se già trasformato e con una potenza notevole a disposizione. Tuttavia, il suo aspetto potrebbe derivare anche da un'altra possibilità: così come su Im, anche su di lui è stato sfruttato il potere del Frutto del Diavolo Ope Ope.