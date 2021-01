Quanti anni ha Kaido? Le teorie sull'imperatore di ONE PIECE

Al mangaka Eiichiro Oda piace ampliare il mondo di ONE PIECE. Tramite le pagine del suo fumetto introduce tantissimi dettagli sull'ambientazione, sulla cultura e su usi e costumi di ogni isola e dei vari personaggi. Ma questi possono godere di ulteriori dettagli grazie a databook e volumetti spin-off.

Grazie a questi conosciamo dettagli e curiosità come l'età dei Mugiwara e di tanti altri personaggi, ma tra quelli rivelati finora non si conosce ancora qual è l'età di Kaido. Il mangaka di ONE PIECE forse si conserverà questa informazione per una futura SBS o un databook che arriverà più avanti, ma proviamo a fare mente locale sulla cronologia di ONE PIECE per provare a capire quanti anni ha Kaido delle Cento Bestie.

In quanto ex membro dei pirati Rocks, Kaido è un pirata adulto e anche con un bel po' di anni sulle spalle. Condivideva gli spazi sulla nave di Rocks con Big Mom e Barbabianca, ed era presente nel momento in cui il suo ex capitano cadde a God Valley. Sapendo che God Valley fu cancellata dalle mappe proprio in seguito a quella battaglia accaduta 36 anni prima, è altamente plausibile che il limite minimo da cui partire per tracciare l'età di Kaido sia di 56 anni, supponendo che il pirata avesse appena 20 anni nel momento di quella sconfitta.

Sappiamo però che Big Mom lo tratta come un fratello minore. Dato che Charlotte Linlink ha 68 anni, Kaido a sua volta non può avere più di 67 anni. Di conseguenza, Kaido ha un'età compresa tra i 56 e i 67 anni, il che lo pone come un uomo sulla sessantina. Vedremo se Eiichiro Oda confermerà un giorno questi numeri.