Quanti anni ha Ken il Guerriero? Scoprite l'età del discendente di Hokuto

Ken il Guerriero è un manga che ha fatto scuola. Incarnando pienamente i canoni shonen degli anni '80, vediamo un personaggio come Kenshiro Kasumi molto grosso fisicamente, in grado di reggere colpi su colpi e in grado di sferrare attacchi devastanti. Anche ai giorni nostri, l'opera di Buronson e Hara è molto amata sia in Giappone che in Italia.

Sapevate quanti anni ha davvero Ken il Guerriero? Considerato l'aspetto, con un fisico muscoloso e uno sguardo arcigno, si potrebbe pensare che Ken sia in realtà molto più grande degli altri protagonisti shonen. Infatti, solitamente i manga di questo genere tendono a mettere come protagonisti dei ragazzi tra i 12 e i 16 anni, in modo tale da consentire al lettore di immedesimarsi nelle sue gesta.

Ken il Guerriero è poco più grande della media, ma non così adulto come si potrebbe pensare. Infatti, Kenshiro ha 18 anni all'inizio del manga. Con la storia che prosegue, arriva a compiere circa 19-20 anni alla fine della prima parte. Col timeskip di ben 10 anni, nella seconda parte Ken arriva ad avere ben 30 anni.

La sua crescita è stata quindi simile a quella di Goku di Dragon Ball, partito da ragazzo e diventato poi un giovane adulto e infine un adulto fatto e finito. Vi aspettavate l'età dell'erede di Hokuto?