Quanti anni ha Lupin III? Tutti i segreti sul ladro gentiluomo di Monkey Punch

Lupin III è diventato un personaggio tanto popolare in tutto il mondo grazie al suo incredibile talento nel compiere le impese apparentemente più impossibili, termine che tra l'altro non esiste nel suo dizionario. Le sue scorribande hanno affascinato nel tempo milioni di appassionati, ma quanti anni ha esattamente il ladro gentiluomo?

Prima di scendere nel dettaglio in merito ad una delle più grandi e misteriose curiosità del nostro iconico ladro, non possiamo che ricordarvi che nella giornata di ieri è stata annunciata la parte 6 di Lupin III, bomba arrivata a sorpresa insieme a un primo trailer promozionale. La precedente parte si era chiusa con un colpo di scena clamoroso: il volto che abbiamo sempre ammirato di Lupin III non è il suo reale aspetto.

In realtà, questo alone di mistero che contraddistingue il suo personaggio si ripercuote in tutta una serie di fattori. Di lui, infatti, sappiamo poco o nulla del passato, pochi frammenti saltuari che ci spiegano come abbia approfondito le sue tecniche grazie al manuale "L'Arte del Furto". Sfrutta spesso maschere in cloruro di vinile per nascondere la sua identità ma non sappiamo nulla della sua vera età, nemmeno un accenno. Età che, seppur sconosciuta, è in realtà la stessa di Jigen. E questo alone di mistero è estremamente coerente alla sua figura, a quella di un ladro che svela solo l'essenziale e che tutto ciò che dice è sempre parte di un suo piano. Ciò che sappiamo di Lupin III, tuttavia, è la sua altezza, circa 1m e 79cm, e il suo peso di appena 63 Kg.

E voi, invece, cosa vi aspettate dalla nuova stagione dell'anime, si mostrerà per la prima volta davvero in viso? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.