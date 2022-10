Quanti anni ha Merlin? Scopriamo l'età della maga di The Seven Deadly Sins

The Seven Deadly Sins, manga dell'autore Nakaba Suzuki è stato lo shonen fantasy più seguito degli ultimi 10 anni. Il protagonista Meliodas e gli altri Peccati Capitali hanno saputo conquistare tantissimi fan in tutto il mondo, che hanno seguito l'opera fino alla sua conclusione nel 2020.

Oggi torniamo a parlare di Merlin, la più grande maga della Britannia. Avevamo già spiegato chi è Merlin di The Seven Deadly Sins, senza soffermarci però su un informazione molto richiesta dai fan. E quindi, proviamo a rispondere a questa domanda: Quanti anni ha Merlin?

La rappresentante del peccato di Gola si mostra molto giovane, ma sappiamo benissimo il perché. Grazie al suo potere magico infinito, è riuscita a far diventare infinito l'incantesimo che ferma il tempo, diventando così immortale. Inoltre, tutti gli incantesimi che Merlin sa padroneggiare non si possono imparare certamente in pochi anni.

Scavando nel suo passato, scopriamo che Merlin è nata a Belialuin circa tremila anni prima degli eventi di The Seven Deadly Sins. La sua età si dovrebbe aggirare quindi tra i 2900 e i 3000 anni, un'enormità che le ha permesso di diventare la maga migliore della Britannia.

Ecco quindi l'età di Merlin in The Seven Deadly Sins. Chissà che la maga non possa fare la sua comparsa anche in Four Knights of the Apocalypse, serie sequel ancora in corso arrivata anche in Italia grazie a Star Comics.