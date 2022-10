Quanti anni ha All Might? L'età del Simbolo di Pace di My Hero Academia

Presentato come un’icona dell’eroismo, capace di infondere speranza grazie al suo sorriso, All Might è uno dei personaggi più importanti di My Hero Academia, e nonostante il suo ritiro dai campi di battaglia esercita ancora molta influenza. Ma qual è la sua vera identità e quanti anni ha All Might? Ecco un’analisi del Simbolo di Pace.

Nel ruolo di ex Pro Hero Numero 1, Toshinori Yagi è riuscito a contrastare in prima persona la minaccia rappresentata dall’antagonista per eccellenza della serie: All For One, in uno degli scontri più epici dell’opera ideata da Kohei Horikoshi. Purtroppo però l’eccessivo utilizzo del Quirk One For All, ereditato per volere di All Might dal giovane Izuku Midoriya, e la battaglia con il Villain, ha finito per consumare il suo corpo, ponendolo di fronte alla scelta più difficile della sua vita: sopravvivere e guidare le nuove generazioni di Heroes, o rischiare la vita continuando ad agire in prima persona.

Con l’avanzare dei capitoli abbiamo scoperto dettagli e informazioni riguardo il suo passato, venendo a sapere che ha ereditato il One For All da Nana Shimura, sua mentore e nonna del piccolo Tengo che si trasformerà poi nella macchina di distruzione Shigaraki. Attualmente non si sa nulla di preciso sulla sua età, ma considerato che Toshinori è nato senza poteri, al suo ingresso in accademia, quindi tra i 13 e i 15 anni, doveva essere già in possesso del One For All.

Inoltre, grazie ad un dettaglio specificato proprio nelle pagine del manga, sappiamo che All Might ha avuto il Quirk per ben quarant’anni, il che lo rende l’eroe che lo ha usato di più tra tutti i possessori. Unendo queste due ultime informazioni la community ha quindi teorizzato che All Might abbia un’età compresa tra i 53 e i 55 anni. Eravate a conoscenza di questi dettagli sul Simbolo di Pace? Ditecelo nei commenti.

Per finire vi lasciamo alle ipotesi sul finale di My Hero Academia, e ad un disegno di All Might firmato da Ryan Stegman, celebre artista Marvel.