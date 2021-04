Quanti anni ha Near? L'età del vincitore di Death Note

La parte iniziale di Death Note si è concentrato sullo scontro tra Light Yagami e il detective L. A colpi di psicologia, attacchi mentali, tattiche e armi, i due hanno dato vita a uno scambio rimasto nella storia dei manga. Nella seconda metà però Light Yagami ha trovato nuove persone che si sono frapposte tra lui e la creazione del mondo ideale.

Una di queste è Near, un ragazzino albino e che per lungo tempo è stato un ammiratore di L. Cresciuto nello stesso orfanotrofio del detective, diventerà insieme a Mello uno dei personaggi portanti della nuova azione contro Kira. Quanti anni ha Near nel corso di Death Note? Vediamo tutte le fasi per ricostruire le varie età.

Durante il primo scontro tra Light ed L, quindi prima del timeskip, Near ha 13 anni. Passati gli anni, diventa antagonista principale a 17-18 anni, mentre lo rivediamo alla fine dell'opera a 18-19 anni. Nel oneshot successivo alla serie, Near ha 21 anni mentre nel capitolo autoconclusivo "Never Complete" ne ha 27.

Nel recente oneshot di Death Note, ambientato tra il 2013 e il 2019, ha rispettivamente 22 e 28 anni. Near è presente anche in prodotti collaterali, come la light novel L: Change the WorLd dove aveva 8 anni e Death Note: New Generation, una miniserie live action dove il detective albino ha 19 anni. Tutti i oneshot sono stati racchiusi nel volume Death Note Short Stories in Giappone.