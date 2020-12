Quanti anni ha Nico Robin? L'età dell'archeologa di ONE PIECE da Ohara ad adesso

Ogni personaggio della ciurma principale di ONE PIECE ha una storia particolare. Con flashback e racconti, le abbiamo conosciute pian piano durante il corso delle varie saghe. Per Nico Robin le cose sono state un po' diverse dato che non ha ricevuto molto approfondimento se non durante la saga storica di Enies Lobby.

Da lì l'abbiamo vista quando era piccola a Ohara con i flashback e diventare un vero e proprio membro della ciurma di Cappello di Paglia. Ancora oggi, l'archeologa si dà da fare per combattere al fianco del suo capitano e dei suoi compagni. Ma quanti anni ha Nico Robin in ONE PIECE? Vediamo l'età dell'archeologa durante i momenti più importanti della sua vita.

Nata a Ohara, Nico Robin diventa un'archeologa superando l'esame a 8 anni e iniziò a studiare i Cento Anni di Vuoto e tutti i segreti sul mondo di ONE PIECE. Nello stesso periodo assistette al Buster Call di Ohara e da lì iniziò una vita da fuggitiva. A 23 anni arrivò nella Rotta Maggiore mentre a 24 si unì alla Baroque Works di Crocodile.

La Nico Robin che conosciamo nella storia ha 28 anni e mantiene questa età fino al timeskip di ONE PIECE. Passati due anni, l'archeologa arriva ad avere quindi 30 anni e, considerato il tempo trascorso finora, anche al momento su Wanokuni non ha ancora spento le candeline per il suo 31esimo compleanno.