Quanti anni ha Pegasus? Le problematiche età de I Cavalieri dello Zodiaco

Conosciamo da tantissimo tempo Saint Seiya, alias I Cavalieri dello Zodiaco. Li abbiamo visti combattere contro Ikki della Fenice, poi contro i Cavalieri d'Oro nell'epica saga delle Dodici Case, e poi con i tanti altri nemici tra filler, sequel e spin-off. Ma chissà se avete notato tutti i problemi con le età dei personaggi di Saint Seiya.

Quanti anni ha Pegasus? E quanti invece gli altri guerrieri protagonisti del manga e dell'anime? A questa domanda ha risposto Masami Kurumada in persona tra varie dichiarazioni e interviste. E le risposta vi lasceranno perplessi.

Partiamo dal protagonista de I Cavalieri dello Zodiaco. Secondo Kurumada, Pegasus ha 13 anni, la stessa età di Shun di Andromeda. Il più grande è invece Ikki della Fenice, con i suoi 15 anni, mentre gli altri si trovano nel mezzo. Un fattore che cozza sicuramente con il loro fisico dato che ufficialmente Seiya sarebbe alto poco meno di un metro e settanta. Di certo non è impossibile trovare nella realtà adolescenti così alti a quell'età, ma rimane comunque poco realistico specie con quel fisico e quegli addestramenti.

Inoltre ciò apre a diverse inconsistenze nella saga, come quella scena in cui si vede un Ikki portare in braccio uno Shun neonato, cosa che non sarebbe possibile se avessero soltanto due anni di differenza. Al netto di questi piccoli problemi, I Cavalieri dello Zodiaco sono una saga molto amata e per questo è disponibile per l'acquisto l'armatura di Pegasus in scala reale.